Vatikan: Papstname Leo: Wer waren die Vorgänger des Pontifex?

Leo X. drohte Luther in der Bulle (Rechtsakte) "Exsurge Domine" den Bann an, sollte er seine aus Sicht der Kirche ketzerischen Absichten nicht aufgeben. Doch der Reformator verbrannte das Schreiben öffentlich. Daraufhin vollzog der Papst mit der Bulle "Decet Romanum Pontificem" von 1521 die Exkommunikation Luthers aus der katholischen Kirche, was ein wichtiger Schritt zur Abspaltung des protestantischen Christentums war.