Vatikan: Papst macht ehemaligen Flüchtling in USA zum Bischof

Die Ernennung wird von vielen auch als Zeichen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump gewertet. Die US-Regierung geht seit der Rückkehr des Republikaners ins Weiße Haus Anfang vergangenen Jahres äußerst hart gegen Migranten vor, von denen viele aus Mittel- und Südamerika stammen. Der heutige Papst, der selbst viele Jahre als Missionar und Bischof in Peru lebte, hatte dies schon in seiner Zeit als Kardinal heftig kritisiert. Auch jetzt plädiert er immer wieder für einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen.