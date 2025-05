Vatikan Neuer Papst Leo – der Beginn einer Ära?

Auf die ersten Schritte wird nun sehr geachtet

Für das neue Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken ging die Arbeit am Freitag erst los: in der Sixtinischen Kapelle, wo die Kardinäle unter 80 Jahren den Mann aus ihrer Mitte in einem der kürzesten Konklaven der Kirchengeschichte zum Nachfolger von Franziskus bestimmt hatten. Nach nicht einmal 24 Stunden und vier Wahlgängen war das Treffen vorbei. Nun feierten die Kirchenoberen dort noch einmal eine gemeinsame Messe, geleitet von dem neuen Mann in päpstlichem Weiß.