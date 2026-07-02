Vatikan greift durch: Warum der Streit mit den Piusbrüdern auch Regensburg trifft

Rom/Regensburg - Der Streit zwischen dem Vatikan und der erzkonservativen Piusbruderschaft hat auch Folgen für das Bistum Regensburg. Nachdem die Piusbrüder trotz des strikten Verbots von Papst Leo XIV. Bischöfe geweiht hatten, reagierte der Vatikan mit der Exkommunikation der an der Weihe beteiligten Männer. Auf dem Gebiet des Bistums Regensburg, genauer gesagt in Zaitzkofen, einem Ortsteil von Schierling, betreibt die Piusbruderschaft ein Priesterseminar. Die Diözese warnte nun die Gläubigen davor, in Zaitzkofen Gottesdienste zu besuchen und Sakramente zu empfangen.