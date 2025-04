Während Krankheiten auch Arbeitsort

In den Jahren vor seinem Tod musste der gebürtige Argentinier wegen seiner angeschlagenen Gesundheit mehrfach Termine von seinem Wohnsitz aus wahrnehmen. Während einiger seiner Atemwegsinfekte in den Wintermonaten sprach er etwa das Angelus-Gebet, das sonst vom Fenster des Apostolischen Palastes gesprochen wird, per Live-Übertragung aus der Kapelle in der Casa Santa Marta. Er empfing dort mitunter auch wichtige Gäste für Audienzen.