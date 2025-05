Auch die Zahl der Väter, die mit mindestens einem minderjährigen oder erwachsenen Kind gemeinsam in einem Haushalt leben, ging in diesem Zeitraum um 3.000 Personen oder 1,5 Prozent auf 221.000 zurück. Darunter sind 163.000 Väter minderjähriger Kinder. Ihre Zahl nahm in dem betrachteten Zeitraum um 4,9 Prozent beziehungsweise 8.000 Väter zu. Die Statistiker führen das auf den Babyboom der Jahre zwischen 2015 und 2017 zurück, als in Thüringen jährlich um die 17.000 Kinder geboren wurden. Zum Vergleich: 2024 waren es noch rund 11.800.