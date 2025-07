Vater rastet in Kita aus: 30-Jähriger nach Angriff auf Erzieher in Untersuchungshaft

Gegen den 30 Jahre alten Vater wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Der Mann soll insgesamt drei Beschäftigte eines Kindergartens in Neuburg an der Donau brutal angegriffen und verletzt haben. Zwei Opfer sollen Faustschläge ins Gesicht erhalten haben, dann soll der aufgebrachte Vater nach den am Boden liegenden Pädagogen getreten haben. Einer Frau soll er sogar gegen den Kopf getreten haben. Eine weitere Erzieherin soll er mit dem Kopf gegen einen Türrahmen geschlagen haben.