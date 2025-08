Nürnberg (dpa/lby) - Ein Jugendlicher ist von der Jugendkammer des Landgerichts Nürnberg des Totschlags schuldig gesprochen worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in Rückersdorf bei Nürnberg im Dezember vergangenen Jahres seinen 61 Jahre alten Vater mit einem Messer erstochen hat. Die Kammer ordnete die Unterbringung des jungen Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung an.