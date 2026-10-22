Vaping: Warum E-Zigaretten plötzlich steuerfrei sein könnten

Ein steuerfreier Verkauf wäre ohnehin kaum praktikabel, schließlich liege in den Geschäften und in Lagern der Online-Händler noch die Ware mit den alten Steuerzeichen. Die Steuerzeichen seien vorfinanziert, also schon bezahlt. Das Steuerzeichen zu entfernen, das Produkt steuerfrei zu verkaufen und das Steuerzeichen später zurückzugeben, um eine Rückzahlung zu bekommen, wäre weder ratsam noch gut umsetzbar. "Es war ein Fehler des Finanzministeriums, der nie so gewollt war - es war also auch nie so gewollt, Liquids steuerfrei zu stellen."