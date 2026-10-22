Vaping: Warum E-Zigaretten plötzlich steuerfrei sein könnten

Berlin - Eine Gesetzespanne des Bundesfinanzministeriums hat nach Einschätzung von Branchenvertretern dazu geführt, dass die Tabaksteuer auf E-Zigaretten versehentlich weggefallen ist. "Das neue Gesetz hat das alte Gesetz verfrüht ersetzt, und im neuen Gesetz steht für 2026 kein Steuersatz für Vaping-Liquids - nach dem Wortlaut des Gesetzes sind sie damit jetzt steuerfrei", sagt Dustin Dahlmann vom Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG). Jan Mücke vom Branchenverband BVTE sieht es genauso. Zuvor hatte die "Bild" Juristen zitiert, die ebenfalls diese Rechtsauffassung vertreten.