Japanische Fanta, Instant-Nudeln mit Carbonara-Geschmack, oder der gute alte Snickers: Das alles gibt es in einem neuen Automaten, der seit neustem in Schmiedefeld neben der Fleischerei Kummer steht und sich„Lubomat“ nennt. Rund um die Uhr können sich Anwohner und Wanderer hier mit Süßigkeiten und anderem versorgen. Aufgestellt wurde er von Jens Ludwig und Stieftochter Kristin Bock. Aus den Kurzformen ihrer Nachnamen wird der „Ludwig-Bock-Automat“ zum „Lubomat“.