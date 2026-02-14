Nach Magen-Darm-Problemen absolvierte Vanessa Voigt im olympischen Biathlon-Sprint als Zwölfte ein gutes Rennen. Dabei wurde die Thüringerin vom SV Rotterode ihrem Ruf als beste Schützin des gesamten Feldes wiederholt gerecht. Die Einzel-Vierte blieb fehlerfrei und hat damit in ihren bisherigen drei Olympia-Rennen nicht einmal danebengeschossen. Dabei war am Morgen gar nicht klar, ob sie starten konnte. Wie Team- und Zimmerkollegin Janina Hettich-Walz lag auch Voigt zwei Tage nur im Zimmer. Olympiasiegerin wurde Maren Kirkeeide aus Norwegen, die sich nach dem Sprint mehrfach übergeben musste. Franziska Preuß kam auf Platz sieben.