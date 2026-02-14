Nach Magen-Darm-Problemen absolvierte Vanessa Voigt im olympischen Biathlon-Sprint als Zwölfte ein gutes Rennen. Dabei wurde die Thüringerin vom SV Rotterode ihrem Ruf als beste Schützin des gesamten Feldes wiederholt gerecht. Die Einzel-Vierte blieb fehlerfrei und hat damit in ihren bisherigen drei Olympia-Rennen nicht einmal danebengeschossen. Dabei war am Morgen gar nicht klar, ob sie starten konnte. Wie Team- und Zimmerkollegin Janina Hettich-Walz lag auch Voigt zwei Tage nur im Zimmer. Olympiasiegerin wurde Maren Kirkeeide aus Norwegen, die sich nach dem Sprint mehrfach übergeben musste. Franziska Preuß kam auf Platz sieben.
Vanessa Voigt im Kurz-Interview „Frau gegen Frau liegt mir“
Thomas Sprafke 14.02.2026 - 17:24 Uhr