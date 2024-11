Gera (dpa/th) - In Gera haben unbekannte Täter Gedenkkränze zur Erinnerung an die Opfer der November-Pogrome zerstört und gestohlen. Die Blumen seien bei einer Gedenkveranstaltung an die Pogromnacht am 9. November am ehemaligen Synagogenraum abgelegt worden, teilte die Polizei mit. Erst gestern sei der Schaden bemerkt worden. Hinweise zu den Tätern lägen nicht vor.