„Doch nach knapp sechs Wochen kommt schon die Rückmeldung aus dem Stadtteil an die Verwaltung, dass die Bänke mit Farbe verunstaltet wurden“, so Stadtsprecherin Cindy Heinkel. „Auch die Banden des Minispielfeldes und eines Stromkastens wurden nicht verschont und mit hässlichen Schriftzügen beschmiert und besprüht.“ Allein für die Reinigung von Bänken und Spielfeldwänden fallen schätzungsweise 1500 Euro an, schätzt die Verwaltung.