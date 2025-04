Feuchtwangen (dpa/lby) - Ein Jugendlicher soll in einer Schule im Landkreis Ansbach versucht haben, Feuer zu legen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte in der Nacht auf Montag in mehreren Zimmern versucht, eine brennbare Flüssigkeit anzuzünden, wie die Polizei mitteilte. Am Dienstag nahmen die Ermittler demnach einen 15 Jahre alten Verdächtigen fest.