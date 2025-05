Der Schleusinger Bürgermeister Alexander Brodführer (CDU) hatte dieser Tage Besuch in seinem Amtszimmer. Er hat jene Gruppe junger Leute empfangen, die kurz vor Ostern in Schleusingen für große Empörung gesorgt hatte. Er wollte mit den jungen Schleusingern über eine Wiedergutmachung reden. „Es hat erstens Ärger produziert, zweitens hatte der Bauhof sehr viel Arbeit damit, die Reste aus dem Auslauf herauszuholen“, so Brodführer.