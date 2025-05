Über die Unvernunft der Zella-Mehliser Jugend ist Carola Hoffmann noch immer schockiert. Denn das Spielzeug, das ihre Enkelkinder gespendet hatten, hat nur wenige Tage überlebt, ehe es blinder Zerstörungswut zum Opfer gefallen ist. „Vielleicht haben wir es am falschen Spielplatz hinterlegt und hätten den am Lerchenberg wählen sollen“, sagte sie in der jüngsten Einwohnerfragestunde des Zella-Mehliser Stadtrates. Denn am Skaterplatz wurden jüngst nicht nur Plastebagger, Mini-Schubkarre und Co demoliert, sondern eine ganze Sitzgruppe abgefackelt.