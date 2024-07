Am Montagabend, als Ellen Haferkorn von der Abteilung Grünflächen und Friedhöfe vom Eigenbetrieb Suhl nach Hause gegangen ist, da war alles noch in schönster Ordnung. Die Pflanzkästen am Herrenteich standen in voller Blüte. Ein Anblick, den man genießen kann. Doch am nächsten Morgen bot sich der städtischen Angestellten ein trauriges Bild. Aus fast jedem Kasten waren einzelne Pflanzen herausgerissen worden. Sie alle fanden sich im Herrenteich wieder.