Der 33-Jährige befand sich laut Polizeibericht in der Zeit von Mittwoch, 23.37 Uhr, bis Donnerstag, 1.51 Uhr, in dem Bankgebäude im Steinweg. In dieser Zeit beschädigte er gewaltsam zwei Kontoauszugsautomaten sowie weitere Einrichtungsgegenstände und goss eine Flüssigkeit, vermutlich Cola, auf vier Geldautomaten. Weiterhin verursachte der Mann einen Schaden am Glas der Eingangstür.