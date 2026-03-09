„Wir schauen nicht weg“, stand am Wochenende auf einer Facebook-Seite aus Steinach. Geschrieben hatte dies Sozialarbeiter Nils Anders, der im Auftrag der Volkssolidarität Südthüringen auch den Jugendklub im Freizeitzentrum (FZZ) „Reich“ in Steinach betreut. Was war geschehen? Am Freitag hatten bislang Unbekannte eine Gartenhütte neben dem FZZ mit Krakeleien, Wortfetzen und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. „Bei Sachbeschädigung, öffentlichen Beleidigung und offenkundigen Antisemitismus“ werde man nicht wegschauen, so Anders. Und gar so unbekannt, das gehe in der Brunnenstadt ohnehin nicht, denn am Ende kenne dort (fast) jeder (fast) jeden.