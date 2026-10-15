Erst vor wenigen Tagen offiziell eröffnet, gelten für den neuen Mauerkronenweg in Hildburghausen bereits die ersten Einschränkungen. Die Stadt hat für den neuen Weg entlang der historischen Stadtmauer feste Öffnungszeiten eingeführt. An beiden Zugangstoren weisen Schilder darauf hin, dass die Menschen hier nur noch zwischen 7.30 und 16 Uhr unterwegs sein dürfen. Der städtische Bauhof muss den Weg nun jeden Morgen auf- und am Nachmittag wieder zuschließen.