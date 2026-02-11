Die Mitarbeiter der VR-Bank-Filiale im Arnstädter Alexisweg wissen inzwischen, dass es Ärger gibt, wenn er auftaucht: Der Mann, den die Polizei als „nicht unbekannt“ beschreibt, hat die Filiale in den vergangenen Tagen mehrfach heimgesucht – und jedes Mal aufs Neue Schaden angerichtet. VR Bank Thüringen Mitte-Chef Peter Neuhaus beschreibt den jüngsten Vorfall: Montag dieser Woche betritt besagter Mann die Schalterhalle, weigert sich zu gehen, beleidigt eine Mitarbeiterin. Die Polizei rückt an. Am Abend kommt der Störenfried zurück, klettert auf Schreibpulte, reißt Brandmelder aus der Halterung. Am nächsten Tag erscheint er wieder – diesmal nur mit Unterhose bekleidet.