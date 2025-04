Vandalismus im Stadion Neuer Fan-Trend? Zerstörte Stadion-Klos sorgen für Ärger

Zudem sei die Zahl der jüngeren Auswärtsfahrer bei vielen Vereinen gestiegen. Und manche darunter seien nicht in die etablierten Strukturen in der Fanszene integriert. Einzelne dieser Fans hielten sich möglicherweise nicht an die ansonsten üblichen Normen, dass so etwas ein Tabu sei, mutmaßte Gabler.