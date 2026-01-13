„Seit Wochen geht das schon“, schimpft eine ältere Frau, die vor dem Fahrstuhl neben dem Bahnhof steht und sich nach links in Richtung Treppe verabschiedet. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist und mit dem Zug beispielsweise nach Coburg oder in Richtung Neuhaus am Rennweg möchte, ankommt und weiter möchte oder einfach nur möglichst auf kurzer Strecke vom Bahnhofsplatz in den Stadtteil Wolkenrasen, hat aktuell sprichwörtlich „schlechte Karten“.