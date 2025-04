Bad Windsheim (dpa/lby) - Unbekannte haben in der Nacht eine Grundschule und ein Gymnasium in Bad Windsheim verwüstet. Die Täter brachen etliche Türen auf, durchsuchten Räume und richteten Zerstörungen an - am Georg-Wilhelm-Steller Gymnasium fällt die Schule deswegen an diesem Freitag aus, wie die Polizei mitteilte.