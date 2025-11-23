Einigen Aufwand hatte die Stadt Neuhaus am Rennweg betrieben, um rechtzeitig zum Wintereinbruch in den Höhenlagen des Landkreises am Wochenende die Möglichkeit zum Wintersport auf die Beine zu stellen. Stolz wurde am 21. November gemeldet: „Endlich können wir – auch bei geringer Schneehöhe – Einwohnern sowie unseren Gästen von nah und fern die Ski- und Winterwanderwege für den Freizeitsport anbieten.“ Dies, so heißt es auf der Homepage der Rennsteigstadt, ist nur durch das im Jahr 2025 angeschaffte Gerät Polaris möglich. „Dank seines geringen Eigengewichts ist die Präparierung auch unter den aktuellen Bedingungen machbar.“