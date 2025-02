Für Sterngucker

Verheißungsvoll funkelnde Sterne können Verliebte besonders gut von der Rhön aus beobachten, in manchen Nächten ist sogar die Milchstraße zu sehen. Auch manche Ferienunterkunft ist dort auf den Sternen-Tourismus spezialisiert und bietet direkt vom Bett aus mit großen Fenstern einen Blick in den Nachthimmel. Unabhängig vom Wetter können Paare im Zeiss-Planetarium in Jena einen Blick auch in ferne Galaxien werfen und Musik-Lasershows erleben.