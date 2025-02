Erfurt/Magdeburg - Segnungen, Kerzenschein, Sekt und Musik: Zum Valentinstag am 14. Februar warten viele Kirchen in Thüringen und Sachsen-Anhalt wieder mit besonderen Angeboten für Verliebte auf. Bei zahlreichen Gottesdiensten etwa in Naumburg, Eisenach oder in Niedertrebra im Weimarer Land können sich Paare erstmalig oder erneut unter den Segen Gottes stellen, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte.