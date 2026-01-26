Pünktlich begann der Büttenabend zum 65. Karneval in Vachdorf im Kulturhaus mit dem Einmarsch der Vereins-Repräsentanten und Garden. Den Gemeindeschlüssel übergab Bürgermeister Andreas Baumann an VKV-Präsident Sandro Bamberg. Erinnert wurde ans zur Amtsübernahme der beiden zitierte Motto: „Trump, Baumann und Bamberg an der Spitze – voriges Jahr waren das noch Witze.“Isabel und Jürgen Röhrig (Ex-Präsident) ehrte man für ihre Mitarbeit, dann ging es mit dem Moderatorenduo Björn und Nico weiter. Die Kiddy-Garde machte den Anfang. Dann betraten Prinzessin Anne I. , des Narren Tochter und Prinz Robert I. aus der Sachsenklinik die Bühne – es folgte der Eröffnungstanz. Büttenredner Eddi aus Reurieth sprach über sich selbst – Schwierigkeiten, Irrungen und Wirrungen rund um den 70. Geburtstag. Hingucker: Neun ehemalige Tanzmariechen traten auf, darunter Yvonne, die damals als Erste solo tanzte.