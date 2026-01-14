Seit 2012 gehört es in Vachdorf dazu, dass Anfang Januar ein Neujahrsempfang mit Lagerfeuer für alle Einwohner, organisiert von Feuerwehr und Feuerwehrverein, stattfindet. Am 2. Januar-Wochenende war es wieder soweit: Die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume wurden morgens durch Kameraden eingesammelt und zum Sportplatz gebracht. Andere kümmerten sich um den Aufbau des beheizbaren Pavillons, den Transport von Speis und Trank und vieles mehr. Pünktlich um 15 Uhr wurde dann das Feuer entzündet. Es fand reichlich Nahrung an den eingesammelten und zusammengelegten Bäumen. Bei Bratwürsten vom Rost, Glühwein und diversen anderen Getränken trafen sich zahlreiche Einwohner gern auf einen Schwatz und um einen geselligen Nachmittag zu verbringen.