Nur einem geschulten und kulturgeschichtlich interessierten Auge dürfte auffallen, wenn an den Denkmallisten des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Veränderungen vorgenommen werden. Diese sind zwar öffentlich und im Internet frei einsehbar, doch wer nicht regelmäßig die Einträge miteinander vergleicht, wird kaum bemerken, wenn ein Gebäude, ein Ensemble oder ein Kleindenkmal plötzlich nicht mehr darauf vermerkt sind.