Die gute Nachricht zuerst: Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Vachdorf ist in diesem und in den nächsten Jahren gegeben – es muss kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Mehr noch: Läuft alles nach Plan, ist das Dorf ab Mai 2026 schuldenfrei. Denn bis dahin soll die derzeitige Restschuld von 5000 Euro beglichen sein. „Voraussetzung ist natürlich“, so Bürgermeister Andreas Baumann, „dass die Zuführungen vom Freistaat weiterhin wie bisher kommen. Sonst wird’s eng“, schränkte er die gute Nachricht etwas ein.