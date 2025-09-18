Der Widerstand gegen den geplanten Ausbau von mehreren Windparks in der Region spitzt sich weiter zu. Am Freitag, 19. September, laden die erst kürzlich gegründete Arbeitsgruppe „Windkraft“ in Vachdorf, bestehend aus Gemeinderäten und Bürgermeister Andreas Baumann, sowie die Bürgerinitiative zum öffentlichen Informationsabend ein. Beginn ist um 19 Uhr im Kulturhaus Vachdorf. Eingeladen sind nicht nur Einwohner, sondern alle, die von den Windparkvorhaben betroffen sind oder sich umfassend informieren möchten. „Es geht uns alle an“, appelliert die BI an die Bevölkerung.