In Erinnerung ist gewiss vielen Einwohnern von Vachdorf und umliegender Orte der 11. Juni 2023 – an diesem Tag brannte es auf dem Aussichtspunkt am Krayen, direkt über der Werratalgemeinde. In den Morgenstunden gegen 10 Uhr wurde die bei Wanderern und Ausflüglern überaus beliebte, hölzerne Schutzhütte auf dem Krayen ein Raub der Flammen. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich das Feuer zum Vollbrand entwickelt. Nur Dank dem beherzten Eingreifen zahlreicher Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Vachdorf, Belrieth und Leutersdorf, die unverzüglich zum Brandort ausrückten, konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Nicht auszudenken, wenn etwa die Brandruine auf das direkt darunter liegende Bahnhofsareal abgestürzt wäre oder die Flammen auf den Baumbestand am Krayenberg übergegriffen hätten.