Der kleine Ort Vachdorf hat sich im Mai wieder Großes vorgenommen. Zum zweiten Mal werden die Bewohner der Werratalgemeinde ihre Gehöfte öffnen und die Besucher zum Stöbern und Kaufen einladen. Der erste Straßenflohmarkt 2024 war auf Anhieb ein Erfolg und erfreute sich großer Besucherresonanz. Und auch für die Teilnehmer aus dem Dorf war es eine gelungene Veranstaltung, die wiederholt werden sollte. Aus diesem Grund fassten die Organisatoren, allen voran Feuerwehrmitglied Bernd Ahlf, den Entschluss, einen zweiten Straßenflohmarkt auf die Beine zu stellen. Nicht nur, dass sich damals 34 Familien beteiligten und der gesamte Ort auf den Beinen war, an diesem Tag strömten auch mehr als tausend Gäste in die Werratalgemeinde. „Das war der Wahnsinn und übertraf unsere Erwartungen bei weitem“, schwärmt Bernd Ahlf. Jetzt möchten die Akteure an den Erfolg anknüpfen. In Vorfreude auf viele begeisterte Besucher haben bereits 32 Familien ihre Teilnahme zugesagt. Sie werden am 25. Mai ihre Höfe und Gärten öffnen. Wer mitmachen möchte, sollte nicht mehr allzu lang zögern. Anmeldungen nimmt Bernd Ahlf noch bis zum 15. April, gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro, entgegen.