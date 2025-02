Jubel, Trubel und Heiterkeit herrschten am Wochenende in Vachdorf vor – dort wurde mit mehreren Veranstaltungen die 64. Session des Vachdorfer Karnevalsvereins (VK) gefeiert. Seit 1961 gibt es in der Werragemeinde den Karneval, zu Jubiläen zudem einen großen Umzug.