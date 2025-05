In Vacha muss ein Garagenproblem gelöst werden. Ein Beschluss dazu stand in dieser Woche auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. „Das ist ein schwieriges Thema, weil es viele Leute betrifft, dem wir uns aber als Stadt widmen müssen, weil es so, wie wir es aktuell handhaben, nicht mehr rechtskonform ist“, sagte Bürgermeister Martin Müller (CDU). Seinen Angaben zufolge stehen insgesamt 232 private Garagen auf städtischen Grundstücken – hauptsächlich in Vacha, einige aber auch in Völkershausen hinter der Feuerwehr und in Oberzella am Ziegelrasen.