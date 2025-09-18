Ein leises, aber spürbares Raunen ging durch die Reihen der zahlreich anwesenden Bürger im Stadtrat von Vacha. Bürgermeister Martin Müller (CDU) hatte die eigentumsrechtliche Situation rund um die Garagensiedlungen gerade als „Altlasten“ bezeichnet. Zwar bezog er sich auf ein Thema, das in diesen Wochen mehrere Kommunen im Wartburgkreis beschäftigt. Doch einige der Damen und Herren hatten sich hier womöglich persönlich angegriffen gefühlt. Dabei meinte Müller, der in dem Moment keine Miene verzog, damit eigentlich nur die in der DDR auf fremdem Grund und Boden errichteten Garagen in Vacha. Beim Verlassen der Sitzung fasste eine sichtlich unzufriedene Bürgerin dennoch einen emotionalen Konflikts in einen einzigen Satz zusammen: „Jetzt soll ich also auch noch für ‚meine eigene Garage‘ zahlen?“