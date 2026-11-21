Noch fehlen die Lichter, doch ein bisschen Weihnachtsstimmung ist auf dem Vachaer Marktplatz schon eingezogen. Am Mittwoch wurde dort der Weihnachtsbaum aufgestellt. Wie schon in den vergangenen Jahren stammt er von einer Familie aus Vacha, die ihn der Stadt zur Verfügung gestellt hat. Eine schöne Tradition, für die sich die Stadtverwaltung ausdrücklich bedankt. In den kommenden Tagen sollen nun die Lichter am Baum und die weitere Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt angebracht werden.