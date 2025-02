Am Sonntag ist Bundestageswahl – und in Vacha sei die Zahl der Briefwähler schon jetzt so hoch wie noch nie, berichtete Bürgermeister Martin Müller (CDU) am Donnerstagabend in der Stadtratratssitzung. Dieser Trend habe sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet. „Wir haben aktuell schon 670 Briefwahlunterlagen ausgegeben“ – bei circa 4000 Wahlberechtigten sei das ein Anteil an Briefwählern von über 20 Prozent. „Wenn man das dann noch auf die tatsächlichen Wähler runterrechnet, ist der Anteil ganz enorm, ist schon Wahnsinn. Das ist im Prinzip das größte Wahllokal, das wir haben“, sagte er.