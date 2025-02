„Wir drängen ja ein bisschen auf stärkere Kontrollen in allen Ortsteilen“, sagte Bürgermeister Martin Müller (CDU) in der jüngsten Sitzung des Vachaer Stadtrats. Entsprechend seien die Mitarbeiter des Ordnungsamtes öfter unterwegs. Dieser Tage beispielsweise, seien sie in Völkershausen gewesen – „und haben etliche Übeltäter erwischt, die auf Gehwegen parken und ähnliches“, berichtete er. „Aktuell machen sie sich Freunde“, stellte Christian Seibt (CDU-Fraktion) fest und sorgte für Gelächter.