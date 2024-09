Sport und Gaudi beherrschten am Wochenende in Vacha eindeutig das Geschehen. Zwei Tage lang drehte sich beinahe alles um schweißtreibenden Ausdauersport per Fahrrad oder auf den eigenen beiden Füßen, wobei der Spaßfaktor keinesfalls fehlen sollte. Gemeinsam mit der Stadt Vacha, dem Rhönklub, der DRK-Ortsgruppe Vacha und den städtischen Feuerwehren wurde das immer beliebter werdende sportliche Fun-Event erneut bravourös gemeistert und über die Bühne gebracht. Dabei galt es, in verschiedenen Kategorie die Sieger zu ermitteln. Getrennt nach Damen, Herren oder Kids, einzeln oder im Team, sowie in verschiedensten Disziplinen ging es um die begehrten Plätze auf dem Siegerpodest.