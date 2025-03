Zur Kompensation des entfallenen Sportplatzes an der Frankfurter Straße, war die Stadt Vacha auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz. Am aussichtsreichsten ergab sich der brach liegende Sportplatz am Johann-Gottfried-Seume Gymnasium an der Völkershäuser Straße. Zentral gelegen und mit der Aussicht, Kleinfeldspielbetrieb durchführen zu können, wurde ein Projekt zur Sanierung des Spielfeldes angeschoben. „Nach Vereinbarung eines Grundstücksmietvertrages mit dem Wartburgkreis wurden verschiedene Leistungen zur Herstellung der sicheren Bespielbarkeit umgesetzt“, berichtet Martin Inder vom städtischen Bauamt. „Hierzu zählen, eine Sanierung des Rasenspielfeldes, Herstellung eines Wasser- sowie Stromanschlusses und die Errichtung eines neuen Haupttors zur Bundesstraße sowie eines sechs Meter hohen Ballfangzauns.“ Zuletzt wurde seinen Angaben zufolge in Abstimmung mit der Firma KEM Krappmann Elektro-Montage GmbH eine neue Flutlichtanlage errichtet. Diese ist nun in Betrieb. Abschließend solle nun noch eine Pflasterfläche mit Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden.