Über einen städtebaulichen Vertrag für einen Bebauungsplan hatten die Vachaer Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung zu befinden. Dabei gehe es um die Pferderanch im Ortsteil Martinroda, „ein Projekt, was uns im Bauausschuss schon mehrfach beschäftigt hat“, sagte Bürgermeister Martin Müller (CDU). Auf einem Areal „Am Heidweg“, berichtete er, hätten sich Kathleen und Damian Schulze in den vergangenen Jahren eine Pferdezucht aufgebaut – verbunden mit diversen Angeboten, beispielsweise auch Zahnpflege, rund ums Pferd samt Ferienunterkünftigen für Pferdefreunde.