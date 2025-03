Bei der Feuerwehr in Vacha liegt Aussagen des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters zufolge einiges im Argen. Die beiden haben im Stadtrat einen „Bericht zur aktuellen Situation der Feuerwehr“ abgegeben – und auf diverse Missstände in den Gerätehäusern sowie einen Investitionsbedarf in Höhe von 1,5 Millionen Euro bei den Fahrzeugen hingewiesen.