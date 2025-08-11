Die Berufung der Wahlleitung für die Ortsteilbürgermeisterwahl in Völkershausen stand auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtratssitzung in Vacha. Amtsinhaber Stefan Schramm (parteilos) hatte bei der Stadt seinen Rücktritt zum 1. September eingereicht. „Das heißt die Amtsperiode endet am 31. August“, sagte Bürgermeister Martin Müller (CDU). „Ich habe bereits mit der Kommunalaufsicht gesprochen: Wir müssen jetzt das ganze Prozedere in Schwung bringen, dass wir eine Neuwahl abhalten können. Die ist schon terminiert für Sonntag, 23. November“, berichtete er. Sollte eine Stichwahl nötig sein, fände diese zwei Wochen später, am 7. Dezember, statt.