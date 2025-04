Viel geboten wurde in der Rhönstadt für die ganze Familie: Die Stadt Vacha, der örtliche Carneval Verein (CCV), das Thüringer Eltern-Kids-Zentrum (ThEKiZ) und die städtischen Kindergärten brachten sich gemeinsam ein, um den Gästen einiges Attraktives zu bieten. So öffnete im Vachwerk erneut der größte Indoor-Spielplatz im Werratal mit vielerlei kindgerechten Spaßangeboten. Mehrere Hüpfburgen, das Bällebad oder der Traktor-Parcours, wobei man einen eigenen Führerschein erwerben konnte, zählten zu den Highlights und waren ständig dicht umlagert. Ebenso zogen das Kinderschminken, die Filzwerkstatt „Filzmone“, kreatives Basteln oder auch der „Luftikuss“ die Kids in ihren Bann.