Zuletzt 2020 waren die Gebühren für die Friedhöfe in Vacha und den Ortsteilen an die gestiegenen Ausgaben der Stadt angepasst worden. Nun, fünf Jahre später, sei eine Neukalkulation dringend nötig gewesen, weil sich die Berechnungsgrundlagen seither deutlich verändert hätten. Sach- und Personalkosten seien gestiegen. „Und es hat auch Veränderungen in den Bestattungsformen gegeben“, sagte Bürgermeister Martin Müller (CDU).