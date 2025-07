Das Areal rund um den Lohmühlenteich in Vacha war als „Grüne Oase“ mitten in der Stadt bei der Bevölkerung beliebt. Mittlerweile ist der Teich ausgetrocknet und optisch verschwunden. Bereits seit Jahren liege „dieses kleine Naherholungsgebiet“ brach, so Bürgermeister Martin Müller (CDU). Nun scheint eine Lösung, den Teich dauerhaft wieder mit Wasser zu befüllen, gefunden. Allerdings ist das Vorhaben teurer als geplant. Deshalb stand in der jüngsten Stadtratssitzung ein Beschluss zu einer überplanmäßigen Ausgabe an.