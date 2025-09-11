Nach mehr als drei Jahrzehnten hat Vachas Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Schlussstrich unter eine stadtplanerische Vorgabe gezogen. Die seit den frühen 1990er-Jahren verfolgte schrittweise Auflösung einer Gartenreihe in der Kleingartenanlage „St. Annen II“ wurde offiziell beendet. Bürgermeister Martin Müller (CDU) erläuterte dem Gremium ausführlich die Hintergründe. Die Kehrtwende basiere demnach auf der zentralen Erkenntnis, dass für diese langjährige Praxis nie eine formale rechtliche Grundlage durch den Stadtrat geschaffen wurde.