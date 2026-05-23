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  4. Was man bei Kaiserwetter draußen beachten sollte

UV-Schutz nötig Was man bei Kaiserwetter draußen beachten sollte

Die Sonne lacht über Bayern, das lange Pfingstwochenende lockt mit Ausflügen, Grillpartys und den ersten Sprüngen ins Wasser. Doch das gute Wetter lässt die Gefahr für Sonnenbrand steigen.

UV-Schutz nötig: Was man bei Kaiserwetter draußen beachten sollte
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Damit es hinterher keine Schäden gibt: Wer draußen ist, sollte sich vor der Sonne schützen. (Symbolfoto) Foto: Stephanie Pilick/dpa/dpa-tmn

München (dpa/lby) - Am langen Pfingstwochenende sollte man bei herrlichem Wetter auf Ausflügen und Grillpartys den Sonnenschutz nicht vergessen. Im Freistaat liegt der UV-Index, der die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung bewertet, derzeit flächendeckend auf hohem, teils sogar sehr hohem Niveau, wie aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Deshalb sollten sich Kinder wie Erwachsene im Freien schützen: Sonnencreme auftragen, einen Hut aufsetzen und in den Mittagsstunden den Schatten aufsuchen. 

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München etwa erreichte am Samstagmittag einen UV-Wert von 8, das gilt bereits als "sehr hoch". Auch die Messtation Hohenpeißenberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau erreichte diesen Wert. Für Würzburg, Nürnberg und den Großen Arber war zunächst die Stufe 7 prognostiziert, aber auch dort sollte der Index bis Montag jeweils auf 8 ansteigen. Diese Stufe bedeutet eine sehr hohe gesundheitliche Gefährdung.

Schutzmaßnahmen gelten dann als unbedingt erforderlich. "Die Weltgesundheitsorganisation rät, zwischen 11.00 und 16.00 Uhr den Aufenthalt im Freien zu vermeiden, aber auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Hemd, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten", schreibt dazu der DWD.