UV-Schutz nötig: Was man bei Kaiserwetter draußen beachten sollte

München etwa erreichte am Samstagmittag einen UV-Wert von 8, das gilt bereits als "sehr hoch". Auch die Messtation Hohenpeißenberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau erreichte diesen Wert. Für Würzburg, Nürnberg und den Großen Arber war zunächst die Stufe 7 prognostiziert, aber auch dort sollte der Index bis Montag jeweils auf 8 ansteigen. Diese Stufe bedeutet eine sehr hohe gesundheitliche Gefährdung.