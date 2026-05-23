UV-Schutz nötig: Was man bei Kaiserwetter draußen beachten sollte

München (dpa/lby) - Am langen Pfingstwochenende sollte man bei herrlichem Wetter auf Ausflügen und Grillpartys den Sonnenschutz nicht vergessen. Im Freistaat liegt der UV-Index, der die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung bewertet, derzeit flächendeckend auf hohem, teils sogar sehr hohem Niveau, wie aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Deshalb sollten sich Kinder wie Erwachsene im Freien schützen: Sonnencreme auftragen, einen Hut aufsetzen und in den Mittagsstunden den Schatten aufsuchen.